東京都庁への家宅捜索、浮上した2000万円の官製談合疑惑――。きょう10日に放送されるフジテレビ系ドラマ『東京P.D. 警視庁広報２係』(毎週火曜21:00〜 ※全話放送終了後、FODでseason2独占配信)の第7話では、警視庁広報課の今泉(福士蒼汰)が、事件の真相を巡る“異例のリーク”に巻き込まれていく。逮捕された都庁幹部の背後には、まだ見ぬ黒幕がいるのか。さらに、建設会社役員と大物都議の密会も発覚し、事件は思わぬ広がりを見