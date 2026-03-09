Image: Raymond Wong / Gizmodo US 先週発表されたNothingのヘッドホンHeadphone (a)。昨年リリースされたNothing初のヘッドホンHeadphone (1)をベースにした廉価モデルです。このHeadphone (a)は日本での販売価格が税込2万7800円で、Headphone (1)は税込3万9800円。その1万2000円の価格差は、素材と音にあらわれています。米Gizmodo編集部が発売前にNothing Headphone (a)をレビューしまし