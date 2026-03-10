ロンドンに拠点を置くデジタル機器メーカーのNothingが、Headphone (a)を発表した。同社のオーバーイヤーヘッドホンのラインアップには、既存製品としてハイエンドのHeadphone (1)とローエンドのCMF Headphone Proがあるが、今回の製品は、その間に割って入るポジションだ。価格は27,800円となっている。Headphone (1)とNothingのスマートフォン「Phone(3)」Nothingが自力で作り上げた音を奏でるヘッドホン一般販売は3月13日で、す