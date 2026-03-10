筆者の話です。家の中で「いつもの場所にない」と探し物をする夫の声に、モヤモヤが積もっていきました。その違和感の正体に、ある日ふと気づきます。 どこ行った？ 「はさみ、どこ行った？」「ペン持ってきてくれる？」 家の中で、夫からそう声をかけられることがありました。はさみもペンも、置き場所は決めてあるはずの物です。私は手を止めながら、頭の中でいつもの棚や引き出しを思い浮かべていました。立ち上がりか