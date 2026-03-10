美しき飛ばし屋は日本通「日本のレベルは本当に高くて魅力的です。私もファンの一人です！」３月５日、今シーズンの女子プロゴルフ国内ツアーが幕を開ける。11月末まで続く長く華麗な戦いを前に、″大の日本通″という韓国の人気プロが海の向こうからエールを送ってくれた。その名はユ・ヒョンジュ（31）。Ｋ−ＰＯＰアイドルだと言われても違和感ないルックスに加えて、172cmの高身長。トップモデル顔負けの引き締まった″神スタ