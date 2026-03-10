2021年2月のクーデターから5年、そして2025年3月末に起きた大地震から間もなく1年となるミャンマー。2025年12月から2026年1月にかけて総選挙が行われたが、政治や経済の不安定な状態が続く。そのミャンマーで医療支援活動を行っているのが日本の認定NPO法人ジャパンハート。現在の最高顧問で小児外科医の吉岡秀人氏が1995年に医療活動を開始したのが始まりだ。現在は北部・ザガインと、最大都市・ヤンゴンに医療の拠点を置き、