マジシャンのIbukiが、11日放送予定のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月～金、後1・00）に出演する。 【写真】世界一になった瞬間のIbuk！世界的な雑誌でも表紙に 昨年7月マジックの世界大会“FISM”で日本人として初めてグランプリに輝き、弱冠25歳にして世界の頂点に立ったIbuki。実は会社員との二足のわらじを履く異色のマジシャンだという。今日は黒柳に会うため休暇を取っての出演！ 両親は子どもの頃から「やり