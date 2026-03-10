嵐莉菜 映画デビュー作『マイスモールランド』で国内の映画賞を席巻した俳優・嵐莉菜が、劇場アニメ『パリに咲くエトワール』（3月13日公開）で声優の門を叩く。彼女が息を吹き込むのは、武家の家系に育ちながらも、1912年のパリでバレエという未知の夢に身を投じる少女・園井千鶴だ。かつて自身もバレエに打ち込んだ経験を持つ嵐が、自らの「声」と真摯に向き合い、新たな表現の境地を切り拓いた。異国の地で葛藤