3月15日（現地時間）に結果が発表されるアメリカの第98回アカデミー賞。その長編アニメーション部門にはピクサー社の「星つなぎのエリオ」、ウォルトディズニー社の「ズートピア2」に加え、第83回ゴールデングローブ賞アニメ映画賞やアニー賞の長編作品賞など10部門を受賞した「KPOPガールズ！デーモン・ハンターズ」、アニー賞の長編インディペンデント作品賞やアヌシー国際アニメーション映画祭の長編部門で最高賞のクリスタル