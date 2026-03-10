女優の見上愛が９日、都内でＮＨＫ連続テレビ小説「風、薫る」第１週試写会見に出席した。今作は上坂樹里とのダブル主人公として物語が展開。ダブル主演は、０８年後期の三倉茉奈と三倉佳奈が主演した「だんだん」以来となる。見上演じる一ノ瀬りんと上坂演じる大家直美が最強のバディになっていく姿も見どころの一つ。見上は、役柄での２人の関係性について問われると「今回は、どっちかが月の時は、どちらかが太陽になって