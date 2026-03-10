◆報知プレミアムボクシング▽ニューヒーロー第１０回ＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王者・李健太今年１月、日本王座に続きＷＢＯアジアパシフィック・スーパーライト級王座を獲得した李健太（３０）＝帝拳＝が、アジア２冠を達成した（日本は返上）。プロデビューから１２戦して、いまだ負けなし。常に足を動かし、ジャブから試合を組み立てる堅実なスタイルが持ち味だ。ディフェンスでは上半身を柔らかく動かし