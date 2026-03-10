【ニューヨーク共同】週明け9日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前週末比20銭円高ドル安の1ドル＝157円59〜69銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1630〜40ドル、183円33〜43銭。中東情勢の緊迫化への警戒感が和らぎ、「有事のドル買い」の動きが後退。ドルを売って円を買う動きがやや優勢だった。
