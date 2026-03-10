神奈川・横浜市の住宅で火事があり、1人の遺体が見つかりました。9日午後8時半ごろ、横浜市港南区の店舗を兼ねた住宅から火が出ました。火は約2時間半後にほぼ消し止められましたが、火元の住宅から1人の遺体が見つかりました。この家に住む男性（70）と連絡が取れておらず、警察が確認を急いでいます。