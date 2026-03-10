ケンカをしている小型犬2匹のそばで見ていた大型犬がとった、まるでお兄ちゃんのような行動がTikTokで注目されています。投稿したのは、たくさんの大型犬・小型犬・猫と暮らしている「莉愛暖～いぬまる～」さん。投稿から2.9万回以上再生され、「頼りになるお兄ちゃん」といったコメントが寄せられています。 【動画：ケンカ中の小型犬２匹→そばで見ていた大型犬が仲裁をして…まるで『人間のお兄ちゃんのような行動