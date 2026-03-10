台湾は惜しくも1次ラウンド敗退を喫した(C)Getty Images台湾メディアから悲しみの声が上がっている。3月9日、東京ドームでワールド・ベースボール・クラシック（WBC）1次ラウンド・プールC最終戦が行われ、韓国代表はオーストラリア代表に7-2で勝利。2勝2敗で台湾、オーストラリアと並んだが、失点率の差でプール2位に食い込み、4大会ぶりの準々決勝進出を決めた。【動画】WBCで丁寧にベンチを掃除NPB発信でメキシコナインが