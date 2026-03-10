ＷＢＣは９日（日本時間１０日）、Ｄ組の強豪ドミニカ共和国が３連勝で１次ラウンド突破を決めた。タティス（パドレス）の満塁本塁打を含む６打点の活躍でイスラエルに圧勝。宿敵ベネズエラ戦は１１日（同１２日）で、負けたチームが準々決勝で日本と対戦する。Ａ組ではコロンビアがパナマに勝って初勝利。敗れたパナマは１勝３敗となって敗退が決まった。Ｂ組では３戦全敗同士の英国・ブラジル戦が行われ英国が初勝利を挙げ