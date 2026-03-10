結成10周年を迎えたアイドルグループ・超ときめき♡宣伝部の最新アルバム『ときめきえがお』が、10日発表の最新『オリコン週間アルバムランキング』で、初登場1位に輝きました。初週売り上げは8.6万枚で、前作『ときめきルールブック』の5.3万枚を上回り、自己最高記録を達成。2024年2月5日付の『ときめく恋と青春』以来、通算2作目の1位に輝きました。本作は、グループの結成10周年イヤーを締めくくるアルバムとしてリリース