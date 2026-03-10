女優上坂樹里（20）が9日、都内で見上愛（25）とダブル主演を務める26年度前期NHK連続テレビ小説「風、薫る」（30日開始、月〜金曜午前8時）第1週完成試写会見に出席した。日本の朝にさわやかな風を吹かせる。同作は女性の職業が確立されていなかった明治期に、「トレインドナース（正規に訓練された看護師）」として新たな風を巻き起こした2人の女性がモチーフ。上坂は生後間もなく親に捨てられ、教会で育った少女、大家直美役。