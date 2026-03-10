スポルティーバの過去の人気記事をご紹介！ 本日は"ドーハの悲劇"にまつわる記事のシリーズです。ドーハの悲劇──33年前のサッカー日本代表の事実証言者１：井原正巳日本代表が初めてワールドカップ本大会を現実的な目標と捉えたのが、今から34年前のアメリカ大会だ。アジア最終予選の第４節終了時点で１位となり、初のワールドカップ出場に王手をかけていた。ところが最終節のイラク戦で、試合終了間際まで2-1でリードしながら