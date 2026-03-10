昨年の冬、深夜の突然の停電で、田中さん（仮名・48歳・男性）は慌てふためきました。要介護2の母（75歳）と二人暮らしの田中さん。暖房が止まり、介護ベッドのリクライニング機能も使えなくなりました。真っ暗な中、懐中電灯を頼りに毛布を重ね、母の体温が下がらないよう夜通しそばで見守りました。【阪神・淡路大震災発生直後の写真集】甚大な被害、懸命の救援活動、避難所では問題が続々と「母一人を寝かせたまま、私が動け