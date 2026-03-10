きょうは、関東では午前中を中心に雪や雨が降り、北部では平地でも積雪となる所がありそうです。日本海側も雪や雨となりますが、午後は範囲が狭くなるでしょう。今週は寒の戻りとなり、日中の気温は東京で10℃など、平年を下回る寒さになりそうです。関東は東の海上の低気圧の影響で、午前中を中心に雨や雪が降るでしょう。北部は平地でも雪の積もる所がありそうです。積雪や路面の凍結、交通機関への影響にご注意ください。午後は