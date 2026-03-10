イランの新たな最高指導者に、殺害されたハメネイ師の次男、モジタバ師が選出されたことについて、アメリカのトランプ大統領は不満を示しました。トランプ大統領は9日、ニューヨーク・ポストの取材に応じ、モジタバ師が選ばれたことについて「満足していない」と述べたうえで、今後の対応については「言うつもりはない」と語りました。一方、ウォール・ストリート・ジャーナルは当局関係者の話として、トランプ大統領がモジタバ師