先ほど、トランプ大統領がアメリカメディアのインタビューに「戦争はほぼ終わった」と述べたと報じられ、一時大幅に下落したニューヨーク株式市場が反発しました。9日のニューヨーク株式市場のダウ工業株30種平均は取引開始とともに続落し、下げ幅は一時、880ドルを超えました。しかし、トランプ氏が取材に対し「戦争はほぼ終わったと思う」と述べたとアメリカCBSの記者がXに投稿するとプラスに転じ、結局、先週末の終値に比べて23