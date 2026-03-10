アメリカとイスラエルによる攻撃が続く中、イランでは9日、新たな最高指導者モジタバ師に忠誠を誓う大規模集会が開かれました。新体制初日に国内の結束をアピールした形です。これは首都テヘラン中心部の9日の様子です。殺害されたハメネイ師の二男で、新たな最高指導者に選出されたモジタバ師に忠誠を誓う大規模集会が開かれ、アメリカやイスラエルを非難する声が上がりました。またイラン中部では、集会中にイスラエル軍の空爆が