【モデルプレス＝2026/03/10】セブン-イレブンでは、カリッと食感のプレッツェルとチョコレートを組み合わせた新商品「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」を、3月10日（火）より全国の店舗にて順次発売する。【写真】セブン「アサイーバナナスムージー」リニューアル復活◆3月10日新登場「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」 「セブンプレミアム プレッツェルショコラ ビター」は、SNSやYouTubeのASMR動