姫野ひなのが、3月9日に発売の『週刊プレイボーイ』12号に登場。 姫野ひなの ©桑島智輝／集英社 【プロフィール】姫野ひなの（ひめの・ひなの）11月11日生まれ北海道出身身長148cm趣味＝ピザまんを食べること、スキー、マッサージに行くこと特技＝ポジティブ変換アイドルグループ「#Mooove!」の青色担当。現在は週プレをはじめとした雑誌に多数登場し、今後