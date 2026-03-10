◇第6回WBC1次ラウンドD組イスラエル 1―10 ドミニカ共和国（2026年3月9日米マイアミ）ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は9日（日本時間10日）、米マイアミのローンデポ・パークで1次ラウンドD組が行われ、ドミニカ共和国が10―1でイスラエルに快勝し、3連勝で準々決勝進出を決めた。イスラエルは1勝2敗となった。イスラエルのブラッド・オースマス監督は試合後、3試合連続2桁得点と猛威を振るうドミニカ共和