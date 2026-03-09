「ブルックス ブラザーズ（Brooks Brothers）」が、「パラブーツ（Paraboot）」とコラボレーションした新作シューズを発売する。3月11日からブルックス ブラザーズ公式オンラインストアと、アウトレット店を除いたブルックス ブラザーズ限定店舗で取り扱う。【画像をもっと見る】新作は、パラブーツの定番チロリアンシューズ「ミカエル（MICHAEL）」をベースに製作。アッパーとシューレースには、ブルックス ブラザーズのブラ