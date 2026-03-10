4月11日（土）よる9時 放送スタートの日本テレビ系 4月期新土曜ドラマは「タツキ先生は甘すぎる！」。主演 町田啓太演じる浮田タツキが勤めるフリースクール『ユカナイ』の代表 三雲英治（みくも えいじ）役に江口洋介が決定！私立大学の心理学教授で、専門はアートセラピー（芸術療法）。広い視点と未来志向を持って、タツキにアドバイスしながら、⼀緒に子どもたちを導くという役どころ。江口洋介 コメントはこちら：