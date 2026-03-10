本日3月10日（火）よる8時 日本テレビ系で放送の「踊る！さんま御殿!!」は、「東北出身の有名人が大集結」。放送日翌日の3月11日は東日本大震災から15年ということで、東北にゆかりのある有名人たち13名が、“東北魂全開”で各県の魅力をアピールする。オープニングではさっそく東北の個性が爆発。「M-1グランプリ」ファイナリストで当番組初登場の佐々木隆史（エバース）は、震災の際に地元の宮城県にいたため、「ロウソクで生活