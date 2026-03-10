3月21日（土）よる10時〜10時54分 日本テレビ系で「ヒロミのおせっ買い！」を放送。放送後からTVerにて無料配信を実施。お買い物にロマンを持つヒロミ、長谷川忍（シソンヌ）、佐久間大介（Snow Man）の3人が、その人生経験を活かしてお買い物をお手伝い＝“おせっ買い”する「お買い物バラエティー」の第5弾。今回も、豪華ゲストの人生の節目や大切な人への想いに寄り添った、笑いと感動のお買い物をお届け。●横山裕から親友・相