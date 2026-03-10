アメリカトランプ大統領「我々は小旅行に出かけた。悪を追い払うために必要だと感じたからだ。これは短期間の小旅行で終わるだろう」アメリカのトランプ大統領はイランへの軍事作戦をめぐり、「短期間の小旅行に終わるだろう」と述べました。アメリカ国民の間や原油先物市場で作戦が長期化することへの懸念が広がる中、イランでの軍事作戦について短期間で完了するとアピールした格好です。