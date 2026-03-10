＜東日本大震災が3月11日に発生し、きょうで7日目を迎えた。ようやく日記を書くことができる。ここにくるまで多くの悲しみ、悩み、迷い、決断があった…＞【写真を見る】「おまえに出来ることがあるだろ！！」陸前高田の避難所運営のリーダーを突き動かした安否不明の“母の声”東日本大震災から15年陸前高田市立第一中学校の避難所で実質的なリーダーを務めていた高橋勇樹さん（当時33）は、当時の日記を今も大切に保管している