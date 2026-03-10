アメリカのトランプ大統領はイランの新しい最高指導者モジタバ師について、アメリカが要求する核兵器開発の放棄などに応じなければ、殺害を認める考えだと報じられました。ウォール・ストリート・ジャーナルは9日、アメリカの当局者らの話として、トランプ大統領はイランの最高指導者モジタバ師が核兵器開発の放棄などの要求に応じない場合には、殺害することを認める考えを側近たちに伝えていると報じました。モジタバ師の殺害計