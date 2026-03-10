ワールドベースボールクラシック(WBC)を戦う野球日本代表・侍ジャパンの井端弘和監督は9日、チェコ戦(10日、東京ドーム)の先発マウンドに郄橋宏斗投手を送ると発表しました。ここまで3連勝でプールC首位通過を決めた日本。対するチェコはここまで3連敗ですでに1次ラウンド敗退が決まっています。この日の取材で郄橋投手の次戦先発を公言した井端監督。期待する点に「強いストレートと彼のフォークボールというところ」