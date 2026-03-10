「結婚＝地獄」――かつてはそんなイメージを抱いていたという清水あいり。だが、ある人物の言葉をきっかけに、その考えは大きく変わった。5日放送のテレビ朝日『私が愛した地獄』(毎週木曜26:36〜25:54)では、2024年7月に結婚した夫との“週末婚”というスタイルや、プロポーズもないまま自然な流れで入籍したエピソードを明かした。清水あいり○2024年7月に結婚・清水あいり「突然環境が変わるのが苦手だから…」ぺえ、平成フラ