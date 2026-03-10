町田啓太が主演を務め、松本穂香が共演する4月11日スタートのドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』（日本テレビ系／毎週土曜21時）に、江口洋介の出演が決定した。フリースクール「ユカナイ」の代表を演じる。【写真】ドラマ『タツキ先生は甘すぎる！』ポップなキービジュアル本作は、学校に行けない子どもたちが安心して過ごせるフリースクール「ユカナイ」を舞台にしたヒューマンドラマ。町田演じる教室長・浮田タツキは「楽