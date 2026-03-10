乃木坂46が4月8日に発売する41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」のジャケットアートワークが公開された。【写真】41stシングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」ジャケットアートワーク今作のビジュアルコンセプトは「繋がりや関係性が可視化された世界」。本来であれば見えないはずの“繋がり”を紐や縄として表現し、メンバーのスカートから伸びる無数の紐が空間へと連なっていくことで、メンバー