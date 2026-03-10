「受験しない」と決めたはずなのに、圧倒的多数派の空気に呑まれそうになる日々。マウントを取られ傷ついた娘に、親として何を伝えるべきか。夫が放った「野球とサッカー」の例えが、娘と私の迷いを吹き飛ばしてくれて……？ 友人が体験談を語ってくれました。 クラスの8割が受験組 小学5年生の娘は、都内の公立小学校に通っています。 周りは地域柄受験組が多いですが、娘は公立中学へ進学、受験しないと決めて