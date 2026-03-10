WBCで爆発中野球のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は1次ラウンドが開催中。日本代表「侍ジャパン」は既にプールCの首位突破を決めている。打撃好調の一人が吉田正尚外野手（レッドソックス）で、4番打者として3試合で打率.500、2本塁打、6打点。2試合連続アーチを放っている。その存在感に、米国では衝撃の主張も飛び出した。吉田はここまで10打数5安打の打率.500。3試合とは言え出塁率.583、長打率1.200、OPS1.783