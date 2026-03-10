◆第７５回スプリングＳ・Ｇ２（３月１５日、中山競馬場・芝１８００メートル＝３着馬までに皐月賞優先出走権）人馬一体の強みを生かす。アスクエジンバラは４戦連続で岩田康の継続騎乗となる。コンビでの勝ちはまだないが、京都２歳Ｓで２着、前走のホープフルＳも３着と、自在に立ち回って息の合うところを見せている。追い切り日以外にも積極的にまたがり、コミュニケーションを取っている。４日の１週前追い切りも主戦が手