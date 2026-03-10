女優の広田レオナ(63)が7日、自身のインスタグラムを更新し「肺せん癌は寛解しました」と明かした。 【写真】イケメン夫との2ショットも公開 「遂に63歳になりましたん」と切り出し、東京・南青山のレストラン「アントニオ」の前で撮影したショットを公開。「今日は野球!日本対韓国が見たいのでディナーじゃなくてランチにしましたんなんと39年ぶりに西麻布のアントニオに行ってきました」とWBCにかじりついているこ