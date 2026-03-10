『オールド・ボーイ』『お嬢さん』などで知られる韓国の鬼才パク・チャヌクと世界で活躍するイ・ビョンホンがタッグを組んだコメディ・スリラー『しあわせな選択』が公開中だ。各国の映画祭でも絶賛されているこの話題作について、来日したイ・ビョンホンにインタビューした。【写真】この記事の写真を見る（11枚）撮影：平松市聖◆◆◆人気、実力ともに韓国を代表する俳優イ・ビョンホン。『JSA』の監督パク・チャヌクと組んだ