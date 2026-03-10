〈「中国製が99%」の世界で日本企業は…かつて圧倒的シェアを誇った“国産コンテナ”が衰退した“納得せざるを得ない理由”〉から続く巨大なコンテナ船は、一体何を運んでいるのか。その中身を覗けば、世界経済の縮図が見えてくるかもしれない。例えばアジアから米国へ向かう船には、家具や家電、発売直後のゲーム機が満載されており、米国からアジアへ戻る船に積まれているのは、古紙や鉄くず、そして肉が積まれているという。