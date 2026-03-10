衆院選で316議席を獲得して、高市早苗政権は絶対安定多数を確保した。戦後史上最大の勢力を誇る“巨艦政権”だが、人付き合いが得意ではない首相の性格もあり、相棒や盟友は不在。極めて限られた「参謀」によって支えられているのが実態だ。【画像】内閣官房参与・今井尚哉氏の詳細もその危うい内実が、「高市政権 お友達ゼロの参謀名鑑」（「文藝春秋」4月号）で明らかにされている。高市早苗首相。「文藝春秋PLUS」では、26