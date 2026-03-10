【イスタンブール共同】イランのガリババディ外務次官は9日、米国との停戦を巡り、中国、ロシア、フランスなどがイランに接触してきていると明らかにした。停戦条件はイランへの攻撃停止だとも述べた。イラン国営テレビが報じた。