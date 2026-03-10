外務省は、中東のヨルダンなど3カ国の一部地域について「危険情報」のレベルを引き上げ、「渡航中止勧告」を出しました。危険情報がレベル3の「渡航中止勧告」に引き上げられたのは、ヨルダン・イラク・レバノンのいずれも一部地域です。外務省はこれらの地域に渡航することをやめるよう求めるとともに、すでに滞在している人には、十分な安全対策を講じるよう呼びかけています。イラクとレバノンで、すでに最も高いレベル4の「退