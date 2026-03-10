一部始終を捉えた映像が公開ウクライナ海軍は2026年3月6日、黒海にあるロシアの石油掘削用リグで、ロシア海軍が運用するKa-27ヘリコプターを撃破したと発表し、その様子を捉えた映像を公開しました。【映像】ロシア軍のヘリが「木っ端みじん」になる様子ウクライナ海軍によると、この石油掘削用リグにはロシア軍が電子戦機器や通信機器、防空兵器などを設置していたとのこと。特殊作戦軍と連携し、3月5日に攻撃を実施したと報