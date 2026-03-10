在ミラノ日本国総領事館は、ミラノ・コルティナパラリンピックの開催と中東情勢の悪化を踏まえた注意喚起を発出した。会場周辺では警備が強化され、交通規制や立入制限が実施されるほか、中東情勢の悪化を受けて、イタリア国内では当局によるテロなどへの警戒体制が強化されている。報道等により最新の情勢を把握するよう努めるとともに、不測の事態に巻き込まれることのないよう周囲の状況に十分注意するよう求めている。また、中