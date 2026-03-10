何もしてないのに、毎日があっという間に過ぎ去っていく。気がついたら1ヶ月、数ヶ月、1年…去年の自分と今年の自分は何の変わり映えもしない。「私の人生このままでいいのか？」そんなふうに、立ち止まりたくなった人におすすめの本があります。書籍『人生アップデート大全――停滞した自分を変える66の習慣』（池田貴将著）は、本来自分の持っている集中力、気力を取り戻し、停滞感を打破してくれる1冊です。本書の発売を記念し